Lizy Tagliani anticipó sus sensaciones de madre, mientras aguarda la adopción

“Quiero ser algo importante en la vida de alguien, y si un día me dice ‘mamá' me muero de emoción”. Así describió la conductora y actriz Lizy Tagliani sus sensaciones ante el proceso de adopción que lleva adelante.

Poco antes del inicio de Got Talent Argentina, - en la pantalla de Telefe y con un jurado de Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y el bailarín uruguayo Emir Abdul-, y a 9 años de su aparición pública en los medios, Tagliani destacó aspectos de su gran momento profesional pero también habló de la materinidad.

“¿Sabés cómo me lo tomo? Como cualquier forma de ser mamá, ¿entendés? Que en esas formas de buscar ser mamá, puede suceder o no, y está dentro de las posibilidades. Entonces, no es algo que me angustia”, describió.

Además, agregó: “sí hablamos, tenemos nuestro lugar, imaginamos el colegio, cómo va a ser la vida”.

“Lo que sí me sucede es que yo no tengo la necesidad de ser mamá por ser mamá. Yo quiero ser algo importante en la vida de alguien. Hablaba con Sebastián que si algún día se levanta y me dice: “Mamá”, no sé... creo que me muero de emoción. Pero si no, igual si me dice “Lizy”, si me dice “tía”, “prima””, añadió.