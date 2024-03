Lisandro Navarro es uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano 2023 y es el gran rival de Juliana “Furia” Scaglione.

Licha se ha ganado el cariño de una parte del público, mientras que otros manifestaron estar en su contra por sus declaraciones tildadas como “machistas”.

Este jueves, el asesor económico sufrió una descompensación con mareos y temblores incluidos, y encendió las alarmas.

LISANDRO SE DESCOMPENSÓ EN LA CASA DE GRAN HERMANO

Todo ocurrió mientras estaba en la galería de la casa de Gran Hermano y Zoe y Rosina se acercaron para asistirlo. Lo cierto es que en las redes sociales no le creyeron y recibió todo tipo de comentarios poniendo en evidencia su actitud.

“Justo el día que está nominado, sabe que puede irse porque insultó a furia y necesita que Nicolás lo salve desesperadamente… se marea para que toda la casa ande comentando que se sintió mal y le bajó la presion, permitime dudar”; “Vamos a sacarlo así se hace sus chequeos correspondientes”; “No sabe cómo hacer para llamar la atención y dar lástima” y “¿Le temblaron las piernas y no se sentó? mmm ese acting sí se ve”, fueron algunos de los mensajes en X (ex Twitter).

Lisandro aprovechó su momento de intimidad dentro del confesionario para contar por qué está tan perturbado. “El repechaje y particularmente el regreso de Isabel me tiene bastante desequilibrado. Estoy bastante mal y sumado a la situación que me tuve que bancar que Juliana me venga a insultar en la cara, e Isabel que avale todo eso”, relató.

