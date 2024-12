Lionel Messi y su encuentro con Nicki Nicole y Luck Ra: un momento inolvidable en Rosario

THE BEST Comenzó la gala de los premios The Best con Lionel Messi entre los nominados Una nueva gala de los premios The Best, ceremonia organizada por la FIFA que premia a los mejores del mundo durante el 2024, se lleva adelante este martes. Lionel Messi, elegido mejor futbolista del planeta en la edición pasada, buscará defender su cetro. Conocé todos los detalles sobre el evento.