La empresa de juguetes Lego decidió celebrar el Mes del Orgullo de una manera muy especial: lanzará su primer set LGBTQ inspirado en el característico arcoíris de la comunidad.

Se titulará "Everyone is Awesome" y saldrá a la venta el 1 de junio. El modelo tiene en total 10,24 centímetros de altura y 364 piezas que conforman el arcoiris, además de once figuras que tienen su propio peinado y color.

Matthew Ashton , vicepresidente de diseño de la empresa, explicó que la intención era crear un modelo que simbolizara la inclusión y "celebre a todos, sin importar cómo se identifiquen o a quién amen".

"Todos somos únicos, y con un poco más de amor, aceptación y comprensión en el mundo, todos podemos sentirnos más libres para ser nuestro verdadero yo maravilloso. Este modelo demuestra que nos preocupamos y que realmente creemos 'Todos son increíbles' ", lanzado en un comunicado.