La interpretación que realizó Joaquin Phoenix del Joker dejó una grata impresión en quienes disfrutaron la película homónima y en sus propios creadores, algo que ha llevado a que se diera un acercamiento para que protagonice dos nuevas secuelas.

El diario inglés The Mirror dio a conocer que Warner le presentó una oferta de 50 millones de dólares a Phoenix para que retome el papel del Payaso del Crimen, la cifra más alta que jamás haya recibido el actor estadounidense.

"Planean hacer dos secuelas en los próximos cuatro años, con un compromiso a largo plazo con Joaquin y su director de Joker, Todd Phillips, y el productor Bradley Cooper", se detalla en la nota.

No obstante, es conocido en la industria cinematográfica que Phoenix no es un actor que guste de segundas partes, por lo que no hay la mínima certeza de que aceptará la propuesta, aunque la jugosa cifra de dólares seguramente lo hará pensarlo dos veces.

JOKER LO LLENÓ DE ÉXITOS

Gracias a su interpretación del personaje de DC Comic, Phoenix logró el Óscar al Mejor Actor en la entrega de enero de 2020, además de que el film fue de mayor recaudación en la historia para uno catalogado únicamente para mayores de edad con una cifra que llegó a los 1,074 millones.