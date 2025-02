Lauty Gram habló de la China Suárez y contó detalles desconocidos que pusieron fin a la relación. El cantante pasó por el streaming de Gran Hermano, teniendo en cuenta que su actual pareja, Lucía Paltrono, ingresó como nueva participante a la casa más famosa del país.

En ese marco, el cantante fue invitado a charlar y, en medio de las preguntas, uno de los temas fue la China Suárez, quien había sido su última novia. De esta manera, Lauty Gram consideró que fue “algo pasajero”. No obstante, indicó que no se arrepiente porque aprendió muchas cosas.

“Yo creo que con la China fue algo efímero que pasó y, la verdad, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”, remarcó.

Respecto al fin de la relación, el artista contó con detalles todo lo que pasó y aprovechó para remarcar una situación que no le gustó nada.

“Se terminó porque ella se enteró de que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo lo suyo, yo estaba haciendo lo mío, y podía hacer lo que se me diera la gana”, aclaró.

“Se enteró de eso la China e hizo un escándalo. No sé si se acuerdan que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quisiera. Ella estaba haciendo su vida, yo estaba haciendo mi vida. Y si le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”, insistió.

“No me gustó que la mina me juzgara o que suba esa historia como haciéndome quedar mal como un pelot…. Y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”, concluyó.

