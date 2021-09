La relación amorosa entre Nicolás Cabré y Laura Fernández había llegado a su fin hace cuatro meses, ambos salieron en su momento a confirmar aquella ruptura a los medios y a través de sus redes sociales. Esta semana, la pareja dejó trascender a la prensa su reconciliación pero un dato que salió a la luz en los últimos días revelaría otra parte de la historia.

“Alguien muy cercano a la pareja me contaba que todo fue una gran vidriera, nunca dejaron de estar juntos, nunca se terminó ese amor”, dijo el periodista Juan Etchegoyen en el Live de su.

En relación a esos dichos, remarcó que Laurita Fernández y Nicolás Cabré en ningún momento se alejaron, según la fuente mencionada. “Nunca dejaron de estar juntos. Es raro que no se haya filtrado ninguna foto en el tiempo de redes sociales. Pero me contaron que nunca dejaron de estar juntos solo que no se contó a la prensa ”, indica.

"Está buenísimo que entre ellos se lleven bien y tengan claro cuál es la prioridad", dijo la bailarina hace unos meses antes de reflexionar sobre lo distinto que resulta hoy ser hija de padres separados, desde su propia experiencia.

“Antes era todo un acontencimiento, toda una situación, todo un tema. Hoy es más normal. Se relaja todo mucho más, está todo naturalizado ”, manifestó en aquella entrevista.

En ese reportaje, la actriz destacó que el buen trato entre Cabré y Suárez es lo que genera que haya buena onda y armonía entre todos. “Lo digo, no como madre sino como hija de padres separados. Es genial que Rufina viva con amor en ambas casas ”, indicó.

Y dejó en claro ,“no siento que sea la segunda madre de Rufina. Creo que tiene que ver con que nunca fui mamá. No sé qué se siente siéndolo ”.