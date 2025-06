El mundo del espectáculo suele exigir una entrega total de sus protagonistas, quienes se enfrentan a rigurosos horarios y responsabilidades que muchas veces los llevan a dejar de lado su bienestar. Sin embargo, el cuerpo tiene sus límites y en ocasiones la salud obliga a hacer una pausa, una situación que afecta emocionalmente a los artistas, acostumbrados a la adrenalina del escenario.

Laurita Fernández, reconocida actriz y conductora, se encuentra atravesando uno de esos momentos difíciles. La pasión por su trabajo y la conexión con su público hacen que cualquier ausencia sea motivo de tristeza y frustración personal.

Laurita Fernández, protagonista de la exitosa obra teatral La cena de los tontos, tuvo que ausentarse en varias funciones debido a un fuerte cuadro gripal. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una selfie con lágrimas en los ojos y expresó el profundo malestar que le genera no poder estar en escena.

"Me cuesta mucho no hacer funciones porque me apasiona lo que hago. La impotencia que me da esto es terrible", escribió Laurita, agradeciendo además el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

La actriz lamentó tener que parar su rutina, pero destacó que a pesar de todo cuenta con un equipo que la acompaña y que ya está enfocada en su recuperación para regresar al teatro con energía renovada, prevista para el jueves próximo.

La obra, que cuenta con la participación de Martín Bossi y Mike Amigorena, gira en torno a un grupo de amigos que se reúnen para cenar y llevar invitados que ellos llaman "tontos" para reírse, hasta que la llegada de un hombre inocente desata situaciones inesperadas y cómicas que cambian el rumbo de la historia.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR