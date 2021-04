CAPITAL FEDERAL - En Netflix hay miles y miles de títulos para ver, pero solo algunos logran componer el listado de las tendencias de la plataforma. Hoy te recomendamos tres series que actualmente integran el codiciado top 10 local del gigante del streaming.

Shtisel

Los Shtisel viven en un vecindario ultra-conservador de Jerusalén. Siguiendo la tradición, viven sin internet y deben cumplir con las rígidas normas de la religión judía, lo que incluye honra al apellido y a las tradiciones. Sin embargo, algunos miembros quieren vivir de manera más convencional y abierta a los tiempos actuales.

El rabino Shulem (Doval'e Glickman) es el patriarca de esta comunidad, un glotón, bondadoso y algo soberbio que intenta que todos los Shtisel vayan por el buen camino. La serie cuenta los conflictos cotidianos de esta comunidad judía: los problemas en el amor, la fidelidad, el sentimiento de soledad o el desamparo son algunos de los temas que tratan sus episodios.

La serpiente

Esta serie basada en hechos reales cuenta la historia del estafador y asesino Charles Sobhraj (Tahar Rahim), quien fue llevado ante la justicia. Haciéndose pasar por un vendedor de gemas, Sobhraj y su novia Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) viajaron por Tailandia, Nepal e India entre 1975 y 1976 y durante su viaje cometieron varios crímenes en la zona "hippie" asiática, convirtiéndose así en los principales sospechosos de una serie de asesinatos de jóvenes viajeros occidentales.

Mientras Sobhraj escapa varias veces del alcance de las autoridades, Herman Knippenberg (Billy Howle), un diplomático holandés trabajando en Bangkok, entra sin saberlo en su red de delitos. Knippenberg desencadena así una extraordinaria serie de eventos que convertirán a Sobhraj en el hombre más buscado por la Interpol, con órdenes de arresto en varios continentes del mundo.

New Amsterdam

New Amsterdam es un drama médico situado en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos, el Bellevue Hospital. Este se encuentra en una mala época, contando con una mala reputación y poca financiación. Sin embargo, todo cambia con la llegada del brillante director médico Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), al que todo el mundo adora y quien es conocido por no aceptar un no como respuesta.

Este profesional trata de romper las barreras que supone la burocracia para el hospital, así como proveer de los mejores cuidados médicos posibles y derribar el statu quo que impera en el lugar. No hay nada ni nadie que lo frene en su propósito por llevar al establecimiento de vuelta a sus años de gloria y llenar otra vez de vida al Bellevue, que, por otro lado, es el único sitio capaz de tratar pacientes de ébola y aceptar tanto a presos como al presidente de los EE.UU.

Fuente: Indie Hoy