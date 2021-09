Una gran noche que Stefi Roitman no tenía en mente para aquella cena, quizás, una de las sorpresas más lindas que le haya tocado vivir. Se observa a la modelo de pie al costado de la mesa y al lado su novio, Ricky Montaner, junto a un gran grupo de familia y amigos,

Organizaron una mesa larga al aire libre, al lado de un espejo de agua. Ella se, en ese momento, como el centro y agasajada de la noche. “Me tengo que parar”, les dice a todos, medio en broma.

A través de su cuenta de Instagram, compartió imágenes inéditas en donde se la ve abriendo un papel, como si fuera una galleta de la buena suerte. De un momento a otro, pone cara de desesperación y de no creer lo que le tocaba vivir. En ese instante, Ricky le entrega una cajita con el anillo de compromiso. La escena es emocionante, por cómo la actriz se pone a llorar y abraza a su novio.

Todavía hoy, el registro de aquel momento, le pone la piel de gallina.

“Otro punto de vista y momentos que no había compartido hasta ahora… que queden guardados aquí, en esta comunidad hermosa, que nos inspire y nos haga soñar. Ver nuevamente todo esto, revivirlo, emocionarme, ver a mi familia cómo lo vivió desde lejos, desde casa, ver a mi familia ahí presente en la mesa, sus reacciones, me hace amar cada segundo de este video y me hace amar más y más a cada integrante. LOS AMO DEMASIADO. A todos, los que estuvieron presente y los que nos acompañaron los días que siguieron. Y A USTEDES GRACIAS POR SUS MENSAJES AYER Y HOY. De todo todo corazón. Los quiero mucho mucho mucho”, escribió Roitman como descripción en la publicación.