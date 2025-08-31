Las imágenes inéditas de Charly García paseando a bordo de un taxi: ¿Nuevo proyecto?

Que Charly García sea visto en las calles de Buenos Aires nunca pasa desapercibido. En esta ocasión, el músico llamó la atención al ser fotografiado en pleno centro, abordando un clásico taxi Siam Di Tella, rodeado de cámaras y personal técnico, en una escena que rápidamente generó especulaciones sobre una posible filmación secreta.

Los videos, capturados por transeúntes que lo identificaron de inmediato, se viralizaron en redes sociales y mostraron al autor de Demoliendo Hoteles sentado en la parte trasera del taxi amarillo y negro. La presencia de un equipo de rodaje con cámaras de cine y asistentes reforzó la idea de que no se trataba de un paseo improvisado, sino de una producción organizada.

Uno de los clips más comentados muestra la reacción característica de Charly al notar que lo filmaban: con su irreverencia habitual, le sacó la lengua al improvisado camarógrafo. Minutos después, las imágenes lo registran siendo ayudado a pasar a su silla de ruedas, un gesto que conmovió a quienes crecieron con su música y hoy lo ven afectado por el paso del tiempo.

Aunque no hubo ningún anuncio oficial, la complejidad del despliegue técnico y la planificación de la escena dejaron en claro que se trataba de una grabación profesional. Para muchos fans, podría tratarse de un documental o un proyecto audiovisual que busca retratarlo desde otra perspectiva, justo en un año en que su figura ha recibido homenajes destacados.

De hecho, apenas unos días antes, el martes 19 de agosto, Charly García recibió el Doctorado Honoris Causa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fiel a su estilo, el músico agradeció con humor y espontaneidad: “Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”, provocando risas y aplausos entre los presentes.

Entre reconocimientos oficiales y apariciones callejeras que se vuelven virales, Charly García sigue causando impacto en cada aparición. A los 73 años, su figura mantiene intacta la capacidad de sorprender: incluso un simple viaje en taxi puede convertirse en noticia y en un nuevo capítulo de su leyenda.