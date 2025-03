Tras la triste noticia sobre el fallecimiento del reconocido actor Antonio Gasalla, la conductora Susana Giménez expresó que su relación con el artista le “resultó inolvidable”. Murió a sus 84 años de edad, tras padecer una larga enfermedad.

Entre los personajes más reconocidos de Gasalla, se encuentra “La abuela” que surgió a partir de un cuadro en el programa de la diva de los teléfonos. El segmento duró 16 años y lo unió fuertemente con la conductora.

“Realmente fue muy triste hoy despertarme y que me dijeran que Antonio había muerto. Justo le dije a Fede -Federico Levinas, productor- ‘Fede, aunque no me conozca, no me importa, quiero ir a verlo, aunque me pregunte ‘¿Quién sos?’ o algo, pero quiero verlo’”, inició Susana.

En el relato, la diva explicó que el productor había organizado el encuentro: “Me dijo que tenía razón y que había arreglado todo. Esto fue hace tres o cuatro días. Es como si hubiera tenido el presentimiento. Sabía que estaba enfermo, pero (...). Todos me dicen que dejó de sufrir, que es mejor que haya partido y lo sé”.

“Si pienso en él, sé que fue lo mejor que le pudo pasar. Es una cosa tan fuerte lo que dejó en mí, Antonio, porque no sólo fue el éxito, la risa y la audiencia, sino que fue una enseñanza de lo que es ser un profesional”, continuó la conductora.

En cuanto al cuadro que realizaban en conjunto, reveló: “Nunca, en los 16 años seguidos que hicimos el sketch, nunca hubo un libreto. Él inventaba, tenía tips, él leía un título -un eje-, empezaba a hablar, inventaba una cosa y yo lo seguía. Resultó algo inolvidable”.

Sin embargo, el vínculo fue más allá: “Nunca lo voy a poder olvidar, fui demasiado feliz con él, lo adoré, lo respeté y lo admiré siempre. Ese talento es difícil de encontrar. Por supuesto que hay otra gente que lo tiene, pero no mucho. Los cómicos están como desapareciendo de nuestro espectáculo. Antes había muchos más”.

“Antonio fue único, lo voy a querer toda mi vida”, concluyó Susana.

Editado y redactado por un periodista de ADNSUR