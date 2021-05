Jorge Rial y Diego Brancatelli con espacio de un par de horas criticaron este viernes dos políticas del gobierno nacional y recibieron cientos de mensajes irónicos en los que se les endilga quejarse por ser "víctimas" de políticas que acompañaron.

Jorge Rial por un lado avisó que se irá a vacunar a Miami contra el coronavirus, molesto por la actitud del gobierno en el tema y las declaraciones del funcionario Carlos Zannini.

"Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron", escribió.

Poco antes, el periodista Brancatelli había cuestionado el aumento en los combustibles anunciado por el gobierno para las próximas horas.

De inmediato, las redes se inundaron de mensajes en su contra.