Morena Rial, una de las figuras mediáticas más conocidas de la Argentina, sigue en el centro de la polémica tras ser detenida el último 5 de febrero a las 3:30 de la madrugada.

La policía la detuvo en el hotel donde se encontraba hospedada, luego de confirmarse que formaba parte de una banda dedicada al robo de viviendas. Este hecho causó revuelo y, a partir de allí, su nombre volvió a ser ampliamente mencionado en los medios, mientras en las redes sociales se recordaban varias de sus controversias pasadas.

Muchos se sorprendieron al ver cómo alguien con un alto poder adquisitivo, gracias al éxito de su padre, terminó involucrada en delitos de robo. “Ella eligió llevar una vida marginal”, fue la opinión de Jorge Rial, visiblemente preocupado por su hija de 26 años.

El ex novio de Morena Rial reapareció con un inesperado mensaje: "Todo va a..."

Este no es el primer incidente que la vincula con comportamientos cuestionables. Tras su divorcio de Jorge Rial, su madre, Silvia D’Auro, acusó públicamente a Morena de robarle ropa, revelando en una entrevista que incluso tenía que cerrar sus placares con llave.

En marzo de 2023, un nuevo escándalo se desató cuando las empleadas de un local de ropa en Córdoba la acusaron de robar prendas. Según las denuncias en redes sociales, Morena habría visitado el local para realizar compras y luego devolvía la ropa rota o sucia.

Jorge Rial rompió el silencio y destrozó a su hija Morena tras quedar detenida por desvalijar una casa

Las dueñas del comercio intentaron resolver el asunto directamente con ella, pero sin éxito. “Te contacté varias veces para que me pagues o devuelvas lo que me robaste, pero nunca hubo respuesta”, escribieron desde la cuenta de Instagram de "Myangel.ind".

Antes de este episodio, la joven ya había sido implicada en otro robo. En esa ocasión, Morena se llevó siete celulares de un negocio perteneciente a la familia de Facundo Ambrosioni, el padre de su hijo. A través de las cámaras de seguridad, se constató que había tomado varios iPhones sin pagar. En ese momento, ella intentó justificar su comportamiento, diciendo que no estaba consciente de lo que hacía debido a su estado emocional y le pidió al dueño del local que no lo hiciera público por el bien de su hijo.

"Durmió en el piso y..": aseguran que Morena Rial se encuentra detenida en una celda muy precaria

Por si fuera poco, cuando las panelistas del programa LAM (América) fueron víctimas de un robo de billeteras y tarjetas, los sospechosos rápidamente fueron vinculados a Morena. Además, Mónica Farro denunció que también le habían robado maquillajes de alto valor.

En un informe, se mencionó que el dinero robado había sido transferido a cuentas bancarias en Córdoba, lo que aumentó las sospechas. Un mes después, la persona responsable se identificó como Daiana, quien acompañaba a Morena en ese programa.

Escándalo: Morena Rial volvió a ser detenida tras un intento de robo en una casa

Morena, por su parte, negó cualquier vínculo con el robo. "No soy una delincuente, no me manejo así", dijo tajantemente en un audio, intentando despegarse del escándalo.

Ahora, la situación ha tomado un giro aún más grave. El 22 de enero, la joven fue detenida tras ser denunciada por el vehículo en el que viajaba, que había sido utilizado para trasladar a varias personas a una casa en Martínez donde se cometió un robo. Aunque en ese momento recuperó la libertad y alegó que se trataba de un malentendido, dos semanas después fue arrestada nuevamente, esta vez por su participación en otro robo ocurrido en Villa Adelina.

Según el parte oficial, Morena fue detenida por "robo de modalidad escruche" tras la denuncia de un hombre que reportó el ingreso a su vivienda, ubicada en la calle José María Moreno al 2000, donde se violentó una ventana para robar varias pertenencias.

"Me dijo que...": El abogado de Morena Rial reveló cómo está y contó la terrible situación que pasó detenida

Actualmente, la influencer se encuentra en una comisaría de San Isidro, donde permanece en una habitación de 2x2, sin colchón ni ninguna comodidad, según lo informó su abogado. La situación de Morena sigue complicándose con la aparición de más pruebas en su contra. Ante ello, Jorge Rial no dudó en tomar una decisión importante: se llevó a su nieto Amadeo para criarlo junto a su pareja, María, quien lo ayuda con los cuidados del bebé.

Con información de TN