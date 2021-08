Luego del escándalo por las acusaciones de una participante de La Voz Argentina respecto a un supuesto plagio de Lali Espósito, jurado del certamen, este jueves la cantante volvió a verse cara a cara con su denunciante, Ana Paula Rodríguez.

El encuentro se dio en el marco de la "batalla" que la miembro del equipo de Ricardo Montaner tuvo con Mauro Páez, otro de los participantes del ciclo que se emite por Telefe.

Luego de que ambos aspirantes interpretaran “Tan solo tú”, de Franco De Vita, llegó el turno de las devoluciones, iniciadas por Soledad Pastorutti.

“Mauro, te noté bastante inseguro. Te costó bastante a diferencia de Ana Paula que pudo mostrar su espectro vocal. Si tengo que elegir, para mí Ana Paula ganó”, les dijo La Sole. Por su parte Ricky, en representación del team Mau y Ricky, le dijo a Rodríguez: "Al principio de la canción me asusté, porque sentí que no había feeling con la letra, luego se arregló y lo disfruté”.

Fue en ese momento que llegó el turno de Lali Espósito. “Me pasó algo muy similar con el inicio de la canción, no sé si estabas nervioso, pero te noté fuera de la nota, un poco frío”, dijo, y sumó: “Sin duda, Ana Paula... brillaste fuerte”, sin hacer mención al escándalo surgido en las últimas horas.

Cabe destacar que en las últimas horas la protagonista de la serie Sky Rojo había hecho su única mención al tema, al asegurar ante los medios que prefiere "no opinar" al respecto. "Ya de por sí hablar de ‘plagio’ por una palabra es como un chiste. No tiene sustento ni siquiera el uso de esa palabra. ‘Soy’ es una palabra con libre de eso, como todas. Yo, feliz con mi disco que ya sale. Quedó buenísimo”, aseguró en ese sentido luego de que saliera a la luz un video de 2016 donde la participante de La Voz aseguraba en Intrusos que “Lali Espósito me hizo un daño humanamente” al ponerle a uno de sus discos el nombre "Soy", al igual que ella había hecho anteriormente.