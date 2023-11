Lali Espósito se enojó con un usuario que le preguntó cuándo se iba a ir del país: qué le dijo

Después de los dichos de Lali Espósito en contra de Javier Milei al momento de que ganara las PASO de agosto, múltiples usuarios cargaron contra la artista por esas versiones que indicaban que se iba a ir del país.

Tal es así que la actriz y cantante recibió un comentario referido al tema y respondió sin pelos en la lengua, asegurando que se trataba de algo que nunca había mencionado.

“¿Para cuándo te vas?”, le preguntó en Instagram un ‘hater’ a la artista que desde las PASO en adelante dejó su claro rechazo a la vista hacia las políticas de Javier Milei. Lali le contestó con un tajante mensaje en busca de ningunearlo:“¡Ahora a laburar a Uruguay! Pero vuelvo mañana a casa como siempre”.

“Guarda con las fake news que te comés, ¡hay un montón! Un beso Facu, que andes bien”, añadió en el mismo texto que contó con varios comentarios en apoyo a ella.

La polémica reacción de Lali Espósito después del triunfo de Javier Milei en el balotaje

Pese a la victoria del libertario en el ballotage frente a Sergio Massa, afirmó que continuará viviendo en el país sin importar las diferencias ideológicas y políticas. Asimismo, días atrás publicó un mensaje con los motivos por los que no se irá de Argentina. “Yo elijo vivir en la Argentina, y te lo digo con muchísimo respeto, porque soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero. Gano mi plata. Puedo ayudar a mi familia. Me doy los lujos que a veces da vergüenza te diría, que no porque me lo gano”, reconoció.

con ese privilegio en un país que tiene un montón de conflictos como este trato de hacer lo que pueda para colaborar desde el arte, la música, las series. No le llenas la panza a la gente con esto, pero desde mi lugar puedo hacer cosas que te cambian la realidad un ratito y eso es recontra copado”, añadió Lali.

En conclusión, resaltó su orgullo de quedarse en Argentina teniendo la posibilidad de estar en Europa: “y repito, elijo vivir en este país que tengo un montón de quejas para hacer como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví un tiempo en España que es maravilloso, pero no te cambio Argentina”.