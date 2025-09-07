Lali Espósito deslumbró en el estadio de Vélez Sarsfield frente a una multitud que no dejaba de gritar su nombre. La cantante, que brilló durante su exitosa gira por varias provincias, incluyendo Mendoza, regresó a Buenos Aires con un show que cumplió con todas las expectativas.

No obstante, el espectáculo no estuvo exento de controversias, ya que varios de sus gestos fueron interpretados por algunos como indirectas hacia Javier Milei y su hermana, Karina Milei. Sin embargo, lo que más sorprendió a los presentes fue la presentación de su nueva canción titulada «Payaso».

«Payaso. Vas a tener que bailar, hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso», expresa Lali en otra de las estrofas que fue muy bien recibida por los fans que se dieron cita en el estadio del “Fortín” para disfrutar de una de las artistas argentinas más convocantes del país.

EL GESTO ¿PARA KARINA MILEI?

Lali Espósito volvió a posicionarse en el epicentro del debate político y cultural de Argentina. Durante su último concierto, la cantante pop, una de las figuras más consolidadas de la música local, levantó tres dedos ante una multitud de espectadores.

Este gesto, lejos de ser algo fortuito, fue interpretado como una clara referencia al supuesto porcentaje de “coima” que, según las escuchas del exfuncionario Diego Spagnuolo, habría recibido Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, en maniobras de sobreprecios dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El momento ocurrió en el estadio de Vélez Sarsfield, durante un recital masivo que marcó uno de los grandes hitos de la gira de Lali. Más de 40.000 personas la acompañaron en una noche llena de música pop, mensajes sutiles y una puesta en escena que dejó claro que la música también puede ser una forma de resistencia política. El gesto del “3” se viralizó rápidamente, amplificado por la magnitud del evento y el entusiasmo del público.

Este acto de Lali se suma a su ya largo historial de enfrentamientos con el presidente Javier Milei, quien en ocasiones la ha denominado públicamente como “Ladri Depósito”. La cantante, siempre crítica de su postura libertaria, eligió responder desde el escenario, aprovechando el poder simbólico de un concierto en un estadio lleno, convirtiendo la controversia en parte del espectáculo.