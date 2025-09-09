Lali confirmó que su nueva canción “Payaso” está dedicada a Milei: “Para él y toda esa gente..."

Lali Espósito presentó su nueva canción, titulada "Payaso", durante su presentación en el Estadio de Vélez Sarsfield, justo antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, lo que dio pie a especulaciones sobre a quién iba dirigida. Este lunes, la cantante se encargó de aclarar el asunto.

Aunque no es tan directa como "Fanático", cuyo videoclip deja claro que está dedicada al presidente Javier Milei, "Payaso" contiene ciertas alusiones que hicieron pensar que también podría estar dirigida a él.

Dado que el tema estaba en el centro del debate, en el programa LAM la entrevistaron y, al ser consultada sobre si la canción estaba dirigida a Milei, Lali no dudó en confirmarlo.

"A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por supuesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son" , expresó Lali, sin ninguna vuelta.

LALI DESLUMBRÓ EN SU RECITAL EN VÉLEZ

Lali Espósito deslumbró en el estadio de Vélez Sarsfield frente a una multitud que no dejaba de gritar su nombre. La cantante, que brilló durante su exitosa gira por varias provincias, incluyendo Mendoza, regresó a Buenos Aires con un show que cumplió con todas las expectativas.

No obstante, el espectáculo no estuvo exento de controversias, ya que varios de sus gestos fueron interpretados por algunos como indirectas hacia Javier Milei y su hermana, Karina Milei. Sin embargo, lo que más sorprendió a los presentes fue la presentación de su nueva canción titulada «Payaso».

«Payaso. Vas a tener que bailar, hoy sos el show principal. Te queda grande el disfraz. Payaso», expresa Lali en otra de las estrofas que fue muy bien recibida por los fans que se dieron cita en el estadio del “Fortín” para disfrutar de una de las artistas argentinas más convocantes del país.