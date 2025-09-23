Lucas Barros perdió momentáneamente la letra durante su enfrentamiento con Federico Mestre en el 3° Round del Team Luck Ra de La Voz Argentina 2025, y se supo que estaba tan nervioso que casi no se anima a subir al escenario.

El tucumano y su compañero interpretaron “Decidiste dejarme”, uno de los grandes éxitos de Camila, y Barros efectivamente se trabó con la letra justo antes de llegar al estribillo. Afortunadamente, Mestre logró acompañarlo y salir adelante pese al tropiezo.

“Pasaron cosas”, comentó Lali Espósito una vez finalizada la canción, a lo que Luck Ra señaló que en realidad “no pasaron cosas”, ya que justamente fue la ausencia de la letra lo que provocó el problema.

Lucas explicó que “quedó en blanco” después de haber repasado tanto la letra, y Nico Occhiato tomó entonces la palabra para comentar que le dijeron que el tucumano casi no sale a cantar del estrés que estaba padeciendo.

"No me había pasado hasta ahora esto de que se me ponga en blanco la cabeza. De repente se fue todo. Acá Fede fue un gran compañero", expresó el cantante del Team Luck Ra.

Soledad Pastorutti los felicitó a Lucas y Federico porque ambos se mantuvieron hasta el final en el escenario. Coincidió con Lali en que Lucas "tiene una gran voz" pero que fue Fede "quien sostuvo la canción" en todo el trayecto de la misma.

Luck Ra calmó a Lucas y le dio un consejo que en La Voz Argentina no le sirve, pero que sí le servirá mucho cuando tenga sus shows en el futuro: va a poder salvarse de no acordarse con el “y cómo dice” y apuntar el micrófono al público.

Finalmente, el coach eligió a Federico como ganador de la batalla y lo llevó directamente a la próxima etapa, por lo que Lucas pasó a tener una segunda oportunidad para intentar seguir en el programa.