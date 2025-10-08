En una gala cargada de emociones, el martes 7 de octubre se desarrollaron los cuartos de final del team Miranda! en La Voz Argentina. Allí, el neuquino Joaquín Martínez, oriundo de Zapala, brindó una presentación llena de sentimiento con el clásico “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta, pero no logró asegurarse un lugar en las semifinales.

El joven artista, que se destacó por su voz cálida y estilo melódico, recibió elogios de los jurados pero finalmente no fue elegido para continuar. “Fue una experiencia hermosa. Gracias a todos”, expresó con emoción tras conocer la decisión que lo dejó fuera de la competencia.

Cómo se definieron los semifinalistas del team Miranda!

El dúo Miranda! tuvo la difícil tarea de seleccionar a los dos participantes que seguirían en el certamen. El primer salvado por el voto de los coaches fue Eugenia Rodríguez, quien interpretó “The Impossible Dream”. Luego, Emiliano Villagra fue elegido por su versión de “Universo paralelo” de Nahuel Pennisi.

Así, Joaquín Martínez y Pablo Cuello, que cantó “Mi vieja” de Pappo’s Blues, quedaron eliminados de la competencia en esta instancia.

“Nos da mucha tristeza tener que despedir a dos voces tan talentosas. Joaquín hizo una versión muy sentida y cuidada; fue un placer escucharlo”, destacaron los coaches Miranda!.

El camino del neuquino en el reality

Joaquín, quien representó a Neuquén con orgullo desde su primera aparición, se había ganado un lugar en el team de Miranda! con su estilo sensible, afinado y de gran conexión emocional. Su paso por el programa fue celebrado en redes sociales por vecinos de Zapala y de toda la provincia, quienes lo acompañaron con mensajes de apoyo.

A lo largo de las etapas, interpretó temas de artistas nacionales e internacionales y se destacó por su afinación y presencia escénica, logrando ganarse el reconocimiento del público.

Las semifinales ya tienen nombre

Con la eliminación de Joaquín Martínez, el team Miranda! definió a sus dos semifinalistas: Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra, quienes competirán por un lugar en la gran final de La Voz Argentina.

En tanto, en las jornadas previas, se habían definido también los semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra. Por el team de Lali, Jaime Muñoz y Alan Lez lograron avanzar, mientras que por el de Luck Ra lo hicieron Nicolás Behringer y Nathalie Aponte.