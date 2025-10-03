El reality musical más visto del país entra en su etapa decisiva y Neuquén mantiene a un representante en competencia. Joaquín Martínez, un joven zapalino de 22 años, fue el primero en ser salvado por el dúo Miranda! este jueves y se metió en los cuartos de final de La Voz Argentina.

De Zapala al escenario nacional

Martínez inició el certamen en el equipo de Soledad Pastorutti, pero tras ser eliminado encontró una nueva oportunidad en el team Miranda!, donde se consolidó con interpretaciones que emocionaron al jurado y al público. Con su estilo propio y acompañado siempre de su guitarra, logró cautivar en cada presentación.

En esta etapa del programa, cada coach salva a dos de sus cinco participantes. Los tres restantes se someten a la votación del resto de los jurados y uno de ellos queda eliminado. En esa instancia, el joven neuquino fue elegido en primer lugar por Miranda!, lo que le aseguró un lugar en la próxima fase.

Una historia marcada por la música

Joaco, como lo llaman sus allegados, toca la guitarra desde los 8 años, gracias a la influencia de su padre y de su madre, docente y amante de la música. Con el tiempo, comenzó a escribir sus propias canciones y a presentarse en concursos locales, como el que ganó en General Roca organizado por el IUPA.

Su crecimiento artístico se potenció en Buenos Aires, donde tuvo la oportunidad de cantar en vivo en el programa de streaming Soñé que volaba, conducido por Migue Granados en OLGA. Ese momento le abrió nuevas puertas: días después fue invitado a subir al escenario de Niceto para cantar junto a Lucas Fridman, emocionando al público con una interpretación íntima.

El neuquino asegura que su mayor anhelo es llevar sus canciones al mundo, aunque nunca olvida sus raíces y suele volver a Zapala para reencontrarse con su familia y amigos. Convencido de su camino musical, Joaquín vive el presente con la expectativa de llegar lo más lejos posible en el certamen de Telefe.