Rosa Pascal, la vidente que se volvió conocida en redes sociales por sus predicciones —muchas de ellas con pronósticos poco alentadores— sobre el gobierno de Javier Milei, publicó este lunes un descargo tras el desacierto de su última predicción vinculada a las elecciones legislativas.

En un video compartido en Instagram, Pascal, quien desde hace meses sostiene que el presidente presentará su renuncia, había anticipado una dura derrota del oficialismo en los comicios del domingo, algo que finalmente no ocurrió según los resultados oficiales.

La autodenominada “Venus psíquica” admitió haberse sorprendido por los números, que contradijeron las “evidencias” que aseguraba haber recibido, según las cuales “Milei, su hermana y su espacio político serían enjuiciados” y perderían poder.

Lejos de reconocer un error en su predicción, la vidente atribuyó el resultado contrario a una supuesta “intervención humana” y a la influencia de “fuerzas oscuras” que —según afirmó— buscan impedir los cambios y preservar el orden establecido.

"Ha pasado algo muy raro. Las fuerzas oscuras están en el ciclo. Las fuerzas oscuras no quieren que nada cambie y hacen todo lo posible para que eso suceda, que nada cambie, que sigan sufriendo...", declaró la vidente.

El resultado era "necesario", según Rosa Pascal

Pascal defendió la fiabilidad de sus predicciones, citando aciertos pasados relacionados con conflictos internacionales (como la paz y posterior vuelta de la guerra entre Ucrania y Rusia o la situación en Gaza) y reiteró su fe inquebrantable en sus "dioses".

La vidente sostuvo que lo ocurrido el domingo no invalida sus visiones, sino que, paradójicamente, lo refuerza, argumentando que "era necesario que sucediera lo que sucedió ayer domingo para que pasara lo que en nuestra evidencia vimos".

Según su interpretación, el mal se ha puesto en evidencia y esto forma parte de una "guerra espiritual" donde el bien prevalecerá.

"Lo que pasó ayer en Argentina en las elecciones fue un obstáculo del mal, pero pronto va a suceder lo que mis dioses mostraron, solamente para que ustedes vean que cuando las personas hacemos mal, en estos tiempos, muy prontamente se nos devuelve" , sentenció Rosa.

La vidente se retira de las redes sociales

Ante la preocupación de sus seguidores, Rosa Pascal les pidió mantener la fe y "saber esperar" a que sus predicciones originales se cumplan.

"Vuelvo a repetir, aquí no hay inclinación política. Solamente informamos lo que mis dioses me muestran y cuando algo está mal tiene que terminar y así me lo mostraron mis dioses. Si ha sucedido lo contrario es porque ahí estuvo el humano" , insistió.

Finalmente, anunció que se tomará un receso para "guardar" una nueva evidencia hasta que los resultados que sus dioses le mostraron se manifiesten en la realidad argentina.