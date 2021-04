BUENOS AIRES (ADNSUR) - Aseguran que Alex Caniggia - cuando se apaga la cámara- es una persona disciplinada, respetuosa y preocupada por cumplir con cada compromiso. Por eso llamó la atención su ausencia en el programa de "MasterChef Celebrity" del martes último.

Santiago del Moro aclaró: “Hoy falta Alex, ‘El emperador’. Tuvo un problemita en su visión y no va a estar participando con nosotros. Nada grave, nada de que preocuparse pero seguramente lo vamos a ver en el ‘jueves de última chance’”. El anuncio se cerró con un aplauso de sus compañeros y un saludo de Daniel Aráoz.

Programa 32 (06-05-2021) - MasterChef Argentina 2021

El representante de Caniggia, Fabián Esperón, brindó detalles a La Nación acerca de lo que había sucedido: “Fue la única vez que faltó. Le picaban los ojos, él creía que era conjuntivitis y no quería contagiar a nadie”. Esperón explicó luego que la condición de Alexander fue “algo viral”. Y agregó: “No sabés cómo tenía los ojos, pobrecito, no podía ni ver”.

Apenas se recuperó, el hijo de Mariana Nannis se reintegró a las grabaciones del programa, como anunció el conductor. Sin embargo, este martes de ausencia se hizo sentir muy fuerte en las redes sociales, donde los fans no soportaron su falta, y hasta aseguraron que sin Alex ya no les interesaba ver el programa.