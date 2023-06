Este viernes, en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº7, el juez Alejandro Noceti Achával condenó a 5 años y seis meses de prisión a Ricardo Daniel Carias, conocido como la Tota Santillán, por violencia de género hacia la madre de sus hijas.

Además, ordenó a Google que a través de su buscador, elimine las noticias con declaraciones de Santillán en contra de su expareja, exsuegro y empleada.

Sin embargo los fundamentos del fallo serán expresados el próximo 16 de junio.

Según informó el sitio Fiscales. En la audiencia, también participó el fiscal general, Oscar Ciruzzi, titular de la Fiscalía Nº7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

LOS DELITOS DE LA TOTA SANTILLÁN

Además, Noceti Achával señaló que el reconocido conductor fue responsable de amenazas a una empleada de su ex pareja, con el objetivo de que deje su trabajo. Asimismo, también amenazó a su ex suegro mientras se encontraba separándose de su hija.

Por otro parte, fue condenado por robar el celular de su contador.

LA ACUSACIÓN DE FISCALÍA

Cabe recordar que durante los alegatos, Ciruzzi había solicitado la pena de cuatro años y seis meses de prisión para Santillán, donde hizo hincapié en la violencia ejercida contra su ex pareja.

Además, en la causa participaron tres querellas. Una, corresponde a la representante de la ex mujer del conductor, quien solicitó seis años y seis meses de prisión; por otra parte la abogada de la ex empleada que pidió nueve años y el ex suegro de Santillán solicitó tres años de prisión condicional.

LOS HECHOS

Según relató el fiscal general Ciruzzi, el primer hecho de violencia ocurrió durante el año 2013. Allí el presentador, vivía junto a su pareja y sus dos hijas. Allí, durante una discusión, la insultó, la tiró sobre la cama y la amenazó con un tijera, advirtiéndolo que le sacaría los ojos.

La mujer se levantó y quiso escapar. Sin embargo Santillán no la dejó, la tiró al pisó y comenzó a patearla. Después, agarró un cinturón y comenzó a pegarle. Por este motivo, la víctima sufrió una lesión en su tobillo.

Ese mismo año, circulaban por la ciudad de Mar del Plata y en un momento, el hombre aceleró y le dijo: “Te voy a matar en el acantilado y nadie te va a encontrar”.

Durante el 2014, la pareja se encontraba en Santiago del Estero. Tras una discusión, el animador la agarró del cuello y comenzó a ahorcarla. Además, la zamarreó en un baño y le impidió gritar, poniéndole un puño en la boca.

Tras relatar esas situaciones violentas, Ciruzzi mencionó dos situaciones que no pasaron desapercibidas. En este sentido, señaló las amenazas que sufrió en 2016 una ex empleada doméstica de la mujer, advirtiéndole que “la mataría” si la encontraba trabajando con ella. Además, compartió publicaciones en redes sociales, tildándola de “ladrona” y acusándola de ser la culpable de su separación.

Por otro lado, también amenazo a su ex suegro, durante el marco de una orden de restricción en su contra.

De esta manera, el agresor, por tratarse de una persona famosa, “inició una campaña de desprestigio y difamación en contra de su ex suegro”, para que interviniera en el conflicto con su hija.

Además, reveló que en otro hecho, entró a la oficina de su contador, lo amenazó y le robó el celular.

De esta manera, Santillán fue condenado por el magistrado por los delitos de “amenazas agravadas por el uso de armas; lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género, amenazas, hurto, extorsión contra el honor y amenazas coactivas agravadas por compeler a una persona a hacer abandono de su residencia habitual o de trabajo”.

Línea 144 para atención y contención por violencia de género.