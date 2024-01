Florencia Bertotti, supo brillar con la telenovela Floricienta que tuvo gran éxito en toda Latinoamérica entre 2004 y 2005. En este marco, se conoció que la actriz realizará 12 shows -que ya fueron agotados- en el Teatro Movistar Arena, donde cantará las canciones que formaron parte de la serie.

En este marco, Juan Gil Navarro, quien formó parte de la novela en su momento, fue consultado sobre esta noticia y si fue invitado o participará del evento. Sin embargo, tuvo una sorpresiva respuesta que dejó helados a todos los fans de Floricienta.

“Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido”, explicó a Canal Nueve. “Es algo que dejé hace tanto tiempo atrás, me alegra que siga habiendo generaciones tan agradecidas con eso, pero yo ya no tengo nada que ver con eso”, remarcó.

Luego de su respuesta que no tardó en viralizarse, utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema y dar un punto final a la situación, utilizando una recordada frase de “adiós” la exitosa canción de Gustavo Cerati en su disco Ahí Vamos.

Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta: “Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer", concluyó.