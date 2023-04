A la espera de una nueva edición del Bailando por un Sueño y de Gran Hermano 2023, muchas personas deciden anotarse al casting para intentar ingresar en los respectivos programas.

En este sentido, una mujer no pasó desapercibida. Se llama Gisela Gordillo y es la madre de Tomás Holder, exparticipante de la edición 2022 de Gran Hermano y quien fuera el primer eliminado del certamen.

Gordillo, se decidió, mandó un video y se postuló a los dos programas. Las imágenes fueron compartidas en la red social TikTok.

EL CASTING PARA BAILANDO POR UN SUEÑO

“Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando. No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar... bueno, actuar más o menos sí, pero soy la mamá de Holder. Y si el chiquito se manda alguna cagada, que seguramente se la va a mandar, se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí. ¿Por qué? Porque me tiene miedo. Así que Marce, pensalo, me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera. Te mando un beso”, dijo en su presentación.

GRAN HERMANO

Por otra parte, la madre de Holder, se presentó al casting para al edición 2023 de la casa más famosa del país.

“Soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático. Soy bastante intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón, me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocinar y me encanta hablar de sexo. Sí, en mi consultorio contamos muchas anécdotas entre las mujeres de sexo”, comenzó diciendo.

Luego, agregó: “Me parece que va a ser un personaje que va a dar de hablar en esta casa, mucho, mucho, Y me encanta ser sexy 24/7. Soy la mami que esa casa necesita, pensá en mí”.