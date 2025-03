En los últimos días, Gran Hermano se vio envuelto en una controversia que sacudió tanto a los participantes como a la audiencia. Santiago “Bati” Larrivey, uno de los concursantes, denunció públicamente que su compañera Luciana Martínez lo acosó en reiteradas ocasiones dentro de la casa.

Los episodios relatados por el participante generaron un debate profundo sobre los límites del respeto y el consentimiento, mientras que la producción del programa emitió un comunicado que no dejó a nadie indiferente.

LAS GRAVES ACUSACIONES DE BATI SOBRE LUCIANA

En una conversación con Chiara, Ulises y Marcelo, Bati compartió detalles sobre las situaciones que lo incomodaron. Chiara fue testigo de uno de esos momentos y relató lo sucedido: “‘¿Así me vas a mirar cuando esté arriba tuyo?’ Le dijo. Siempre le tira comentarios así”, explicó.

Por su parte, Bati confirmó que este tipo de actitudes eran constantes. “Estoy caminando, viene y me apoya. ¿Entendés?”, expresó con evidente molestia. Marcelo le sugirió que pusiera un freno a la situación, pero Bati explicó que ya lo había intentado: “Yo le dije. Primero lo llevo para el lado del chiste: ‘mamá, me está molestando’. ¿Qué le voy a decir? ¿Córtala, hija de…?’”.

El participante recordó otro episodio durante una fiesta en la casa: “Se lo dije en la fiesta, que corría para que no me joda. También acá en la cama, cuando se acostó al lado mío y dio vuelta la foto de Juani. Le dije: ‘che, dale, ubicate’”. Ulises, sorprendido por lo relatado, comentó que no había notado nada porque Luciana actuaba de manera muy sutil.

EL DURO COMUNICADO DE GRAN HERMANO A LUCIANA

Tras tomar conocimiento de las denuncias realizadas por Bati, Big Brother decidió emitir un comunicado oficial para abordar el tema. En el mensaje, se aclaró que no habría sanciones para ninguno de los participantes involucrados y se enfatizó la importancia del consentimiento mutuo en todas las interacciones dentro del reality.

“Mi deber es hablar con mucha seriedad sobre lo sucedido. Aunque se trate de un tema sensible y delicado, por ahora decidí no aplicar sanciones. Quiero decirte algo, Luciana. Sepan que cuentan con la libertad absoluta para interactuar como quieran, pero estén muy atentos a que no sobrepasen las fronteras del respeto. Y conviertan una relación que debe ser sana y placentera en algo reprobable que me obligue a proceder con severidad”, expresó Big Brother en tono contundente.

El silencio invadió el living tras las palabras del conductor del juego. Los participantes permanecieron callados durante varios minutos hasta que comenzaron a hablar tímidamente entre ellos. Más tarde, Santiago del Moro les pidió a los involucrados que dieran su opinión sobre lo sucedido.

Luciana, participante trans nacida en Pico Truncado, fue la primera en tomar la palabra para dar su versión de los hechos: “No tengo otra intención con Bati más que divertirme. Hoy sí él me dijo que la cortemos porque le incomodaba, le di el ok y es tema cerrado. Pensé que era un juego, lo tomé como tal. No hay mucho más por lo cual pueda darle relevancia a esto. Yo quizás soy así con Chiara, Santi, Luz, Juan Pablo, pero siempre con respeto. No me manejo diferente a mis principios”, aseguró.

Por su parte, Bati también expresó su postura al respecto: “Es real sí, un juego. Pero ayer a la noche hubo un comentario elevado delante de otros y sumado a que varias veces dio vuelta la foto de mi compañero en la cama. Tengo la mejor con ella, pero si seguía así no iba ya a tener la mejor. Por eso prefiero seguir con buena onda, como siempre, porque así me manejo en la vida”.

UN DESAFORTUNADO COMENTARIO QUE GENERÓ TENSIÓN

La situación escaló aún más cuando la santacruceña Luciana intentó defenderse mencionando a otro compañero dentro de la casa. La bailarina explicó que había actuado así con Bati porque sentía que era un juego y se sentía “segura” al igual que con Ulises Apóstolo porque eran “de la comunidad”.

El cordobés reaccionó inmediatamente ante estas palabras y mostró su enojo: “No me meto en el tema y me dedico a otra cosa. Nada tengo que ver con ser o no comunidad. Luciana tiene que hacerse cargo”, manifestó visiblemente molesto.

El caso generó un fuerte impacto tanto dentro del programa como entre los seguidores del reality show en redes sociales. Muchos espectadores cuestionaron la decisión de Big Brother de no aplicar sanciones contra Luciana y señalaron un posible doble estándar en cómo se perciben las situaciones de acoso dependiendo del género involucrado.

En plataformas como Twitter e Instagram abundaron los comentarios exigiendo medidas más estrictas por parte de la producción del programa. Algunos usuarios destacaron que si los roles estuvieran invertidos —es decir, si un hombre acosara a una mujer— probablemente las consecuencias habrían sido diferentes.