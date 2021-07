Luego de semanas de espera, la joven Camila Garay -oriunda de Las Heras, Santa Cruz- se presentó nuevamente este jueves en la etapa de batallas de "La Voz Argentina".

En el programa de televisión hizo su aparición el pasado 12 de julio, donde interpretó la canción "Como la Flor" de Selena y sorprendió a los cuatros jurados (Soledad, Ricardo Montaner, Lali, y Mau y Ricky). Todos se dieron vuelta su silla para pedirle que se sumen a sus respectivos equipos. Finalmente, Garay eligió a los hermanos Montaner para sumarse a su Team.

Esta vez, la modalidad de batallas la llevó a cantar a dúo junto al participante -y miembro de su mismo equipo- Matías Gómez, de 30 años y oriundo de Corrientes. Allí eligieron la canción "Si me tomo una cerveza" de Migrantes para interpretar en el duelo.

Hubo problemas en ambos y así se lo hicieron saber los líderes de equipo. Sin embargo, la jurado Lali Esposito sostuvo: "muy parejos, voces muy lindas para este estilo. Me pareció muy bien, Camila tenes una voz preciosa y estas canciones te quedan particularmente muy bien. Me inclino por Camila porque 'me puede' lo lindo que lo hace".

Por su parte, Ricardo Montaner preguntó si tuvieron tiempo suficiente para ensayar. Le extrañó la voz un tanto rasgada de Camila que pareciera tener un defecto que la hace particular y a Matías le dijo que su voz era popular.

Mientras que los capitanes de equipo expresaron: "uno lo dice casi por reflejo en las batallas, quisiera quedarme con los dos porque son piezas claves. No hay un ganador, es más cuestión de instinto. No tiene nada que ver con el talento, ambos son estrellas".

A modo de consejo indicaron que "el amor es lo que va a permitir transmitir lo que sus corazones tienen por dentro". Y a la hora de elegir quién sigue en el certamen dijeron: "el ganador de esta batalla es Camila".