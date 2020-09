La salud de Carmen Barbieri: se conocieron detalles sobre la parálisis facial que la afecta

BUENOS AIRES (ADNSUR) - La parálisis facial que afectó a Carmen Barbieri en las últimas horas generó preocupación en torno a la salud de la actriz.

Sin embargo, Penca, su mano derecha, llevó tranquilidad a través de un audio que Ariel Wolman compartió durante la emisión de este martes de Nosotros a la mañana.

"Carmen hizo una parálisis facial debido al herpes zóster que tenía. Eso le tocó los filamentos nerviosos y le provocó esta parálisis facial, no es nada neurológico. Y bueno, está con medicamentos, con muchos remedios que toma, y dentro de unos días empieza con kinesiólogo, para hacer unas sesiones de rehabilitación, y bueno, esto llevará unos diez días más o menos, depende la evolución", comenzó explicando la asistente de Carmen.

"Ayer fuimos al Fleni, porque la vino a buscar Fede y la llevó a Carmen para que le hagan una tomografía computada para descartar que fuera neurológico. No es neurológico, es debido al herpes, como te conté en el audio anterior, y la parálisis facial debido al herpes zóster que le hizo todo esto en la cara", contó Penca.

"La buena noticia la contó en parte ella, porque Fede no podía estar viendo a Carmen, por un tema de riesgo, por el tema de la pandemia, pero anteayer con esto Fede la fue a buscar, pudieron ir juntos, Fede la vio un ratito, obviamente con cuidado, con protocolo, con distanciamiento, pero fueron al hospital, a la clínica, para hacerse estos estudios y finalmente por suerte no es algo tan grave como se creía sino que con diez días, con medicamentos y kinesiólogo se va a poder recuperar", aclaró luego Wolman con respecto al encuentro que pudieron tener Fede y Carmen dentro de este contexto.

La parálisis

Carmen Barbieri decidió incorporarse al Cantando 2020 para poder divertirse y distenderse después del duro año que le tocó vivir con la enfermedad de su hijo Federico Bal. Pero a poco de comenzar sufrió un esguince de tobillo que la obligó a poner una pausa en su participación en el programa. Ahora los problemas se sumaron y Barbieri va a tener que extender su ausencia. La actriz va a ser reemplazada por Luisa Albinoni.

A fines de agosto Barbieri se esguinzó un tobillo durante un ensayo, pero esto no le impidió presentarse pese al dolor que casi no le permitía pisar. Como debía guardar reposo, fue reemplazada por Fátima Florez, quien aprovechó para salir al ruedo caracterizada por la misma Carmen Barbieri. Mientras esto se produjo, los rumores hablan de una salida de Carmen del certamen, que ella misma desmintió. Luego, sobrevino una culebrilla (herpes zóster) que primero comenzó en la boca y luego se fue extendiendo hacia el ojo transformándole completamente el rostro por la hinchazón.

Pero las últimas novedades de su estado de salud, indica una parálisis facial que la asustó y tuvo que recurrir a una clínica acompañada de su hijo Federico Bal. "Me confirman lo de la parálisis facial, que tiene un parche en el ojo, porque producto del párpado que se le cayó, no podía abrir el ojo izquierdo. Fue cada vez peor y Penca, que es su asistente personal, se asustó y lo llamó a su hijo y él decidió llevarla la clínica Fleni para realizarse una tomografía computada para descartar que no fuera algo neurológico. Estaban muy asustados, pero gracias a Dios descartaron la parte neurológica", agregó el productor Gaby Fernández "El enmascarado".