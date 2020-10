CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, visitó el programa Mujeres de El Trece. Habló del "amor libre" y aseguró que no hay lugar para eso en su vida.

En medio de la emisión, los conductores indicaron: “Algo pasó en el corte, que está filmado”, y pusieron en pantalla una divertida situación que no había salido en cámara. “¿Yo no puedo ser un permitido de él, que me encanta?”, se la escucha decir a Gladys La Bomba Tucumana y con humor, Berni admitió: “Me hace poner rojo”.

“Necesito alguien que me cuide, que me proteja”, dijo la cantante con una sonrisa. “Él es el indicado, imaginate”, agregó y también expresó sus halagos para el presidente Alberto Fernández. “Decile a Anibal (se confundió, es Alberto) que lo amo y que lo admiro”.

Lejos de que la situación termine ahí, La Bomba aumentó la apuesta y desplegó toda su técnica de seducción. “Sergio quiero que le pregunte a la señora de él, o yo le pregunto que esto se viralice, si puedo ser un permitido de él”.