La respuesta de Soledad Pastorutti a su marido cuando le cuestionó su vestuario en La Voz Argentina

En el marco de un éxito rotundo de la nueva edición de la Voz Argentina que se emite por Telefe y que ya pasó a instancias de las batallas entre los participantes elegidos, Soledad Pastorutti una de las jurados visitó el programa Cortá por Lozano, donde habló del vestuario cada vez más osado que utiliza en el show y contó una inédita anécdota sobre la opinión de su marido, Jeremías Audoglio.

“A Jere no le copa nada”, dijo la cantante y aseguró que “Cuando me vio en la publicidad de La Voz que tenía un top…que no nos avisaban cando salía para que nadie saque nada, estaba con un saco azul y una especie de pechera, corpiño. Estaba bastante despechugada. Y él estaba en el living y me dijo: ‘¡Ah, bueno!’. Yo ya sabía porque los dos teníamos la tele en el mismo canal, yo en la cocina y él en el living. Yo ni le avisé", contó.

Y relató que tras lo le dijo que que les tenía que decir a todos: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está”. Sin embargo, se sinceró diciendo: “A mí me gusta más eso (señaló looks suyos elegantes) que mostrar”, indicó Infobae.

Soledad y Jeremías se conocieron en 1998 cuando terminaron el secundario en el colegio nocturno, se casaron en 2007 y tuvieron dos hijas Antonia (11) y Regina (8). Aunque se definen como “el agua y el aceite”, ya que ella es muy impulsiva y él muy pensante.