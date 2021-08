Las batallas de La Voz Argentina continúan en las noches de Telefe y sorprenden a todo el mundo, incluso a Marley, su propio conductor. En estos días se vieron discusiones entre los participantes, cruces entre el jurado y lágrimas de emoción. Y, por lo visto en la gala del miércoles, parece que empieza a florecer el amor.

Yassiel y Tomás dejaron todo en la pista, y transmitieron esa energía que iba mucho más allá que un certamen de talentos. Sus miradas conectaban con intensidad, sus cuerpos se acercaban cada día más y terminaron el último acorde al borde del beso.

Al menos eso notaron los jurados, que terminaron de pie y con el mismo clamor en diferentes forman: “¡Chapen, chapen!”, arengó Ricky. “¡Beso, beso, beso, beso!”, propuso Lali. Y hasta el conductor Marley no se lo iba a perder: ”¡Que se besen, que se besen!”, aportó.

A todo esto, los participantes solo atinaban a sonreír con una dosis de timidez desconocida segundos antes, sin saber qué hacer con sus manos y con los nervios apoderándose de sus rostros. “Yo sentía acá que había una energía....¿había una energía?”, preguntó Marley mirando a Yassiel a su izquierda y Tomás a su derecha. El mendocino asintió con la cabeza y la venezolana confirmó con su sonrisa.

“¡Se ha armado una pareja en La Voz Argentina!”, celebró el conductor en tono bien alto. “Yo los veía desde el monitor y pensaba estos o se quieren mucho o son buenos actores ”, manifestó, mientras los hermanos se adjudicaban el rol de Cupido y Lali se lamentaba por el rol que le tocaba ejercer. “Entre los participantes pasan cosas. A mí me tienen en el camarín encerrada y no me pasa nada”, se quejó la ex Casi ángeles.

Los participantes no quisieron hacer declaraciones sobre cuestiones personales y se enfocaron en la batalla. “Lo importante es disfrutarlo. Llegar aquí es un paso gigante”, dijo Yassiel. “Yo estoy emocionado desde que entré”, señaló Tomás.

La elección no era fácil para los hermanos, un poco por lo pareja que había sido la batalla y otro porque su padre no había querido opinar. “Amo lo distintos que son, que se tomaron en serio que era mas importante la canción que la batalla como tal”, los elogió Mau, pero había que tomar una decisión. Finalmente, los hermanos se abrazaron, y con una mezcla de alegría y dolor anunciaron el nombre de Tomás. Los participantes se abrazaron a pedido de Marley, pero el beso, en todo caso, quedó para el detrás de cámara.