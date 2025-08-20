(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson después de 18 años de relación sacudió el mundo del espectáculo y el deporte argentino. El exfutbolista y la modelo formaron una pareja emblemática en el ámbito público, con una relación que comenzó en sus tiempos de futbolistas y se extendió a lo largo de muchos años de matrimonio.

Tuvieron tres hijos y supieron consolidar una familia que parecía sólida, hasta que comenzaron a surgir rumores en el último tiempo. La imagen de Demichelis como hombre de familia quedó empañada tras la filtración de escándalos vinculados a supuestos encuentros extramatrimoniales.

Precisamente, en las últimas horas el escándalo cobró un nuevo giro cuando apareció la figura de Tania, la supuesta amante del entrenador, que habló públicamente y aportó detalles que complican aún más la situación.