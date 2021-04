(ADNSUR) - El periodista Luis Novaresio incomodó en el programa de Telefé "Podemos Hablar" a Gladys La Bomba Tucumana al hacerle una pregunta sobre la sexualidad de su hijo Tyago y "la posibilidad" de que fuera gay.

"Jamás se me ocurriría preguntar nada privado de nadie, pero a mí me ganaste con Marcelo Tinelli cuando estuviste en el ‘Bailando’ y en el ‘Cantando’. Me conquistaste", arrancó el periodista en un segmento que los tuvo como invitados en el programa de Andy Kusnetzoff, en el que se colocan "frente a frente".

"Y ahí apareció tu hijo, el Bombito. Y vi que jugaban con la posibilidad de que si tu era gay, que no era gay, y yo te veía muy incómoda», le dijo.

"No quiero preguntarte nada de tu hijo. Solo preguntarte a vos… sentí como que te daba miedo que tu hijo pudiera ser gay. ¿Me equivoco?", continuó.

De inmediato, Gladys La Bomba Tucumana fue contundente con su respuesta.

"Te equivocás. No, para nada, en absoluto. Al contrario, tengo muy asumido esto de la sexualidad", dijo.

"De hecho, la mayoría de mis amigos y la gente que más amo en este mundo es gay. Siempre se me han acercado a mí por mi condición de artista y siempre estuve muy ligada al mundo gay. Lo amo y lo adoro. Si mi hijo hubiese sido gay en ese momento cuando lo decían, yo habría sido la primera persona en saberlo y sería lo más natural del mundo. Yo necesitaba aclararlo porque no lo era. Porque si lo era, cuál era el problema", aclaró.