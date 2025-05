La picante reacción de Wanda Nara tras el anuncio del compromiso de Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez continúan afianzando su relación con pasos firmes y decididos. El futbolista del Galatasaray sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en la que ambos se miran frente a frente, sosteniéndose las mejillas, en un gesto íntimo y romántico.

En la imagen, se puede ver claramente un anillo de compromiso en el dedo de la actriz, lo que confirma que la pareja dio un paso más en su vínculo. “Te amo @sangrejaponesa”, escribió Icardi junto a un emoji de anillo y un corazón rojo, sellando así la noticia que ya era un secreto a voces.

UN COMPROMISO QUE ENCIENDE RUMORES

La pareja anunció su compromiso desde Miami, donde se encuentran disfrutando de unos días juntos. Este anuncio llega en medio de fuertes rumores que indican que la China Suárez estaría esperando un hijo de Mauro Icardi, lo que explicaría la rapidez con la que decidieron formalizar su relación.

¡El bombazo del año! Mauro Icardi y la China Suárez anunciaron su compromiso con un romántico posteo

La actriz decoró la habitación del hotel con velas, pétalos de rosa y un cartel luminoso que decía “It was always you” (“Siempre fuiste tú”), demostrando la profundidad de sus sentimientos y la seriedad del compromiso.

Mientras Icardi celebra públicamente este nuevo capítulo de su vida, Wanda Nara, su ex esposa y madre de sus hijas, no se quedó callada. Desde su casa en Núñez, a pocos metros del Monumental, compartió en sus redes sociales mensajes que parecen responder indirectamente a la noticia. “La vida sigue, y a veces no soy fuerte, pero siempre logro todo”, escribió junto a imágenes en las que posa con su hija Francesca y sus mascotas, además de fotos sensuales que reflejan su fortaleza y actitud desafiante.

LA INSÓLITA REACCIÓN DE WANDA NARA

En medio de esta situación, Wanda sorprendió a sus seguidores con una lista de requisitos que debe cumplir cualquier hombre que quiera conquistarla.

Entre ellos, destacan: ser inteligente, tener carisma, buen sentido del humor, saber escuchar, amar a su madre, hacer buenos mates, dormir la siesta, respetar sus espacios, hacer deporte y amar a los animales.

Este último punto generó controversia, ya que se la vio en una polémica situación disparando a pájaros, mientras que Icardi fue fotografiado cazando liebres.