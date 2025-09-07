En una nueva emisión de "La Noche de Mirtha" por la señal de El Trece, Mirtha Legrand contó con la presencia de destacados invitados en su mesa: el periodista Diego Sehinkman, la actriz Nora Cárpena, el actor Luciano Cáceres, el influencer Santi Maratea y la bailarina Mora Godoy.

Como era de esperar, durante la cena se tocaron diversos temas, pero hubo uno que sobresalió notablemente: el escándalo relacionado con el gobierno de Javier Milei, a raíz de la filtración de audios de Diego Spagnuolo. En dichos audios, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) afirma que Karina Milei solicitaba un 3% de coima a la droguería Suizo Argentina para la compra de medicamentos.

Lo que no fue aún probado por la Justicia, pero tampoco negado por el Gobierno es, sin dudas, el tema del momento. Por esa razón y aprovechando la presencia del periodista de TN, la diva no dudó en poner esta cuestión sobre la mesa.

Fue entonces cuando Santiago Maratea irrumpió en la conversación para hacer una directa pregunta a la conductora: "Mirtha, ¿a vos te gusta Milei?", lanzó sin pruritos el influencer, reconocido por sus colectas solidarias. Ante esto, visiblemente incómoda, la diva respondió: "No te voy a contestar", a lo que Maratea acotó que esa respuesta "no es poca cosa".

Por supuesto, la devolución de la conductora sembró dudas en los espectadores: mientras algunos consideran que, de simpatizar con las ideas del Presidente, Mirtha habría respondido que sí sin dudarlo, otros señalaron que la respuesta no significa necesariamente un rechazo encubierto.