La mamá de Tomás Holder apeló a su lado "hot" y se postuló para Gran Hermano: "Me encanta ser.."

Tomás Holder sin dudas fue uno de los grandes personajes que dejó la edición 2022 de Gran Hermano. A pesar de ser el primer eliminado, el “Tincho” es tendencia a través de las redes sociales y esta última recibió una gran noticia: se sumará al Bailando 2023 tras un pedido especial de Marcelo Tinelli, quien puso todas sus fichas en el nuevo “Ricardo Fort”.

Sin embargo, ahora su nombre vuelve a viralizarse y mucho tiene que ver su madre Gisela Gordillo, quien envió su video a la producción de GH 2023 para ingresar al reality.

Gordillo dejó en claro por qué tiene que ser parte de la nueva temporada del programa que causó sensación entre sus espectadores. La mamá de Holder compartió un video a través de su cuenta de TikTok en el que aparece presentándose y dando una curiosa descripción de su personalidad y lo que podría aportar en la casa.

Tinelli confirmó a un polémico exparticipante de Gran Hermano para el Bailando 2023

"Hola, Gran Hermano. ¿Cómo estás? Soy Gisela Gordillo, soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga”, comenzó Gisela su video casero.

“Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos, y por algún escandalito mediático".

Luego continuó: "Soy bastante intensa, voy al frente y siempre quiero tener la razón. Me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocino y me encanta hablar de sexo".

"Me parece que va a ser un personaje que va a dar que hablar. Me encanta ser sexy 24/7, soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí", finalizó la madre de Tomás Holder.