La polémica entre Nicole Neumann y su madre, Claudia, ha sacudido las redes en las últimas semanas. La modelo acusó a su madre de quedarse con parte de su dinero de los inicios de su carrera, desatando un enfrentamiento mediático. Claudia, desde Tenerife, España, se defendió llamando a su hija "desagradecida" y asegurando que hizo todo para impulsar la carrera de Nicole. La tensa situación entre ambas ha generado revuelo en el mundo del espectáculo.

"Todos los que se quieran seguir colgando, como dice Moria, de mis lolas y ahora mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos”, dijo Nicole en diálogo con LAM.

Este viernes, su mamá le respondió con dureza a través de una comunicación vía chat que mantuvo con la producción de Intrusos (América). "Ya sé que mi hija habló mierda. No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar... De verdad que tengo que concentrarme en esto, porque yo necesito este trabajo. No puedo más con nada, no quiero saber más nada”, dijo Claudia.

A la vez, se excusó con la productora por querer cortar la comunicación de manera abrupta y no seguir hablando de la cuestión. “Ya no puedo escuchar nada, porque, sino, no puedo trabajar. No puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal. Y necesito el laburo, de verdad lo necesito. Y ya está, por el momento no puedo más nada, no puedo nada”, cerró Claudia, muy molesta.

La polémica comenzó cuando Ángel de Brito contó en LAM (América) cuáles eran las elevadas cifras en dólares que ganaba la top model. En ese contexto, Claudia reveló que para acompañar a su hija había tenido que dejar su carrera como psicóloga y, además, cobraba una comisión del salario de Nicole.

Al respecto, un movilero de LAM le consultó a la modelo: “Ella te echó en cara que tuvo que dejar su carrera como profesora en la universidad para ser tu representante, ¿lo consideraste un golpe bajo?”. Con tono calmo, Neumann respondió: “Yo era muy chiquita, imaginate que no tomaba esas decisiones. Yo tenía a mi representante, Pancho Dotto. Después, cómo se dieron las cosas fueron decisiones de los adultos, pero entiendo que podría haber seguido trabajando con él”, sostuvo.

La relación entre Nicole Neumann y su madre Claudia se rompió cuando la joven modelo tenía 18 años y denunció manejos extraños en sus finanzas, con graves acusaciones contra quien había acompañado su carrera de modelaje desde los 12. Incluso en una charla con Infobae, la también empresaria, revivió lo sucedido asegurando que “el amor y el dinero deben correr por separado”.

Aunque está totalmente distanciada de su hija, la madre de Nicole aún mantiene su vínculo con Fabián Cubero. Tan es así que estuvo presente en el nacimiento de Luca, el hijo que el futbolista tuvo con Mica Viciconte. “Hay cosas que son esperables, y ni me detengo. Pasé la página a un montón de cosas, tengo otra vida, superlinda, muchas cosas que agradecer. Tengo un montón de gente que me acompaña, que han sido parte de mi vida desde muy chiquita, que eran amigas de mi madre, que hoy son como tías, segundas mamás. Y si estuvieran en todos mis grandes momentos, como son mis partos o cuestiones de salud, en el día a día me acompañan”, dijo la rubia.

Al conocerse esta tensa relación con su madre, la figura de la moda habló de cómo se lleva con su padre: “Así como nunca tuve resquemores con mi papá, que lo conocí a los 18 años, cuando él me contó su parte de la historia, entendí un montón de cosas, sané otras y no soy rencorosa. El que quiera estar y está con buena onda y está para sumar y traer amor a la familia, siempre es bienvenido y los brazos siempre están abiertos”.

Fuente: Infobae