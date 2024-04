La Joaqui sacó a la luz su mayor secreto y confesó que está enamorada de un famoso cantante

En las últimas horas, La Joaqui sorprendió a todos y reveló que habría apostado al amor tras casi un año de angustia por su dolorosa separación con Sandro Moral.

La reconocida cantante estuvo como invitada a Nadie dice nada, el programa de streaming de Luzu TV y confirmó que "me enamoré, cosa que no me pasó nunca”.

“Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”, sostuvo la artista.

Inmediatamente, Flor Jazmín Peña le consultó: “¿Y qué sentís ahora de distinto que creés que realmente estás enamorada?”. "Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda”, respondió la cantante.

Andrea Rincón debutó como cantante cristiana y dejó atrás su pasado oscuro: "Hay transformación"

Tras darse a conocer varios detalles, la misma cantante no se pudo contener y sacó a la luz el mayor secreto que estaba guardando. “Qué lindo te queda Córdoba”, comentó Luck Ra. “Y un cordobés también me puede quedar bien”, le respondió La Joaqui sin filtros.