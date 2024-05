El pasado lunes, La Joaqui participó del streaming de Martín Di Salvo, más conocido como 'Coscu', donde juntos vieron la batalla entre Sony y el ex de la artista, Coqeéin Montana, quienes protagonizaron un polémico enfrentamiento en la Liga Bazooka.

Sony aprovechó el momento para desenmascarar a Coqeéin, la expareja de la cantante que ejerció violencia de género contra ella.

En medio del duelo verbal, Sony sacudió con sus palabras a la expareja de la cantante, lo que generó que rompa en llanto: "¿Qué pensabas? Si ella era la que nos frenaba para que no te caguemos a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión cómo la denigrabas", comenzó.

"¿Qué pensabas, Coquee? ¿Qué no me acordaba cuando vos te la rascabas y mandabas a La Joaqui a trabajar al subte estando ella embarazada?", indicó.

LA JOAQUI ROMPIÓ EN LLANTO TRAS LA BATALLA ENTRE SONY Y COQUEÉIN

"Y ahora mirala a ella, ¿la viste? Decime, ¿qué se siente ver que tu ex está re pegada y que tu carrera se fue lentamente al carajo? Saber que a esa misma ex la fajabas y ahora es ella la que cuenta los fajos... Contanos en serio qué se siente, porque a vos, 'el jefe del trap', seguramente debe dolerte saber que nunca le diste dos pepas a la mantención y que es ella la que hoy podría mantenerte ", disparó.

“No te vayas a poner triste, nadie va a lastimar a tu hija más de lo que vos lo hiciste”, cerró Sony.

“Si él no contaba mi verdad, a mí nunca me iba a dar el corazón para hacerlo. ¿Sabes cuántas veces quise que alguien me defiende así? Estuve distanciada de Sony porque me dolía y me humillaba que él supiera lo que me había pasado”, lanzó La Joaqui.

Luego agregó que su amigo la llamó antes de la batalla para contar con su aprobación, ya que iba a exponer una parte muy dura de su historia: “Él me llamó y me dijo ‘si a vos te duele esta batalla, yo no la acepto’. Yo no volví a ser la misma persona después de lo que me pasó. Sufro un montón”.

“Gracias, porque yo me iba a morir con mi verdad en el corazón. Espero que esta batalla sirva para que, si a alguien le está pasando lo mismo, tenga un amigo como Sony. Yo estoy re orgullosa porque a mí nunca nada me va a lastimar tanto como todo lo que pasé. Hoy, soy irrompible después de eso”, concluyó.