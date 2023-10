La Joaqui rompió el silencio y reveló que está saliendo con un famoso futbolista: "El amor de mi vida"

Este pasado sábado en Podemos Hablar, La Joaqui contó que está saliendo con un futbolista famoso. Según la cantante de RKT, este jugador es el amor de su vida desde su adolescencia y ahora están comenzando una relación juntos.

Aunque La Joaqui no quiso revelar el nombre del futbolista, aseguró que no es argentino. "Cuando tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía: ‘Este tipo es el p... amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, me contestó una historia (de Instagram). No lo podía creer", comentó la jurado de "Got Talent Argentina".

Andy Kusnetzoff le rogó que dijera el nombre, pero no lo consiguió. “Todavía me estoy conociendo... Aclaro que no es nadie de Argentina. Tengo muchos amigos que juegan al fútbol. Me involucraron con muchos, pero no es ninguno de ellos”, logró decir la invitada.

Una participante denunció a Got Talent Argentina y desató el escándalo: "Me dijeron que el programa está..."

"'Yo estoy muy tranquilo con conocerte a vos porque la energía no miente’, me dijo. Almorzamos juntos en otro país, no puedo decirlo. Le dije en el almuerzo que estaba re nerviosa, que soy argentina, que somos re futboleros y que no era por interés sino que realmente lo quería conocer desde los 15 años. Es como que el mundo conspiró", agregó.

Visiblemente enamorada, La Joaqui definió el encuentro con el futbolista como "la mejor cita" de su vida. "Me pareció la persona más sencilla, jodona. Me estoy conociendo, vive afuera, pero es cerca. El proceso de noviazgo lleva un montón. Es la persona más copada e interesante que conocí. Te juro que nunca nadie me besó así en mi vida”,

¿Será mufa?: La reconocida cantante que asistió al clásico de Avellaneda y sorprendió a todos

Sin bien la reina del RKT no quiso decir el nombre de quién se trataba, las redes sociales especularon que podría tratarse de James Rodríguez.