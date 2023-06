La Joaqui reapareció y reveló un problema que podría afectar su situación económica: "Lamento informar..."

"(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) De mal en peor. "La Joaqui" reapareció en las redes sociales luego de haber anunciado una pausa temporal en su carrera como cantante debido a un intenso estrés postraumático. La artista había preocupado a sus fieles seguidores con su reciente anuncio, pero ahora ha vuelto a la escena pública.

La cantante no volvió a dar explicaciones sobre el momento que atraviesa, más allá de aquella publicación, en la que anunció: “Espero que estén todos bien, hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows en vivo hasta nuevo aviso”, indicó días atrás.

Desde Intrusos (América), se plantea la traición como móvil y apuntan a sus dos exmanagers, Delfi y Majo, hermanas dedicadas a la representación musical de la marplatense, a quienes se les atribuye el éxito y la internacionalización de la carrera.

La Joaqui reapareció y causó revuelo por su nuevo look: ¿Vuelve a la música?

Sin embargo, esto no es todo. En las últimas horas del pasado miércoles, “La Joaqui” realizó una preocupante publicación a través de su cuenta de Instagram y advirtió a sus seguidores.

“Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento”, publicó.

Bombazo: La Joaqui le dice adiós a la música y genera preocupación

Posteriormente, publicó: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”. La cantante recibió el apoyo de sus fans, quienes aguardan por su recuperación.

