La inesperada reaparición de Nico Vázquez en televisión tras su separación de Gimena Accardi

Mientras atraviesa su separación de Gimena Accardi, Nicolás Vázquez fue visto este lunes en el debut de Buenas Noches Familia, el nuevo programa conducido por Guido Kaczka.

Vestido con una remera sin mangas, el actor formó parte de uno de los juegos del flamante ciclo emitido por El Trece.

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tomó a todos por sorpresa y es sin dudas uno de los temas en los medios de las últimas semanas.

Si bien se mencionaron nombres de posibles terceros en discordia, ambos actores desmintieron haber terminado por una infidelidad.

“Mirá lo duro que está, locutor”, destacó el conductor en relación al físico del actor que hace de “Rocky” en su obra de teatro.

Las fotos de Gimena Accardi en España

Al día siguiente de anunciar la separación, la actriz viajó a España por cuestiones laborales y usó su Instagram para publicar las primeras fotos de soltera.

En ese contexto, la actriz dio una nota desde Ezeiza en la que explicó el motivo de su viaje a España. “Lo tengo programado hace un montón de tiempo”, aseguró ante las cámaras de Puro Show (eltrece) este miércoles por la mañana desde el aeropuerto.

“Aprovecho que tengo amigos allá y quiero tener un poco de tiempo para leer un libro tirada en la playa, nada más”, detalló Gimena sobre su viaje de unos días a Europa.

En el momento en que le preguntaron si se iba con alguien más de viaje, Gimena reaccionó: “¿No me ven que estoy sola? Allá tengo amigos, pero no me voy con nadie".

“¿Es tu primer viaje sin Nico?“, fue una de las consultas que recibió Accardi. ”Sí, de hecho creo que es uno de los primeros viajes que hago sola en mi vida, y que casualmente ya estaba programado hace un montón.