La increíble confesión de Daniela Cardone con Mirtha sobre los siete gatos embalsamados que tiene en su casa: "Están en..."

Durante su participación en La Noche de Mirtha, la actriz Daniela Cardone compartió un detalle inesperado sobre su vida personal que generó sorpresa en el estudio.

Reveló que, tras la muerte de sus mascotas, decidió embalsamar a siete de sus gatos, una práctica poco habitual que generó reacciones diversas entre los presentes.

“Tenía seis, pero hace tres días se me fue otra, así que ya son siete”, explicó Cardone, visiblemente conmovida. La declaración provocó la intervención del economista y diputado José Luis Espert, también invitado al programa, quien preguntó con asombro si se trataba de siete gatos fallecidos. Cardone confirmó y añadió que actualmente convive con tres gatos vivos.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Ante la revelación, Mirtha Legrand expresó su sorpresa: “¿Pero no te da miedo que te miren de noche?”, preguntó, sin ocultar su inquietud. La actriz respondió con humor y explicó que para ella se trata de una forma de mantener el vínculo con sus mascotas.

“Compartimos 16, 17 años juntos. Tengo una vida con ellos y los extraño mucho. No sé si hago esto porque mi mamá era museóloga y me quedó algo de eso, pero me reconforta”, sostuvo.

Cardone detalló además que los cuerpos embalsamados están en su vivienda del barrio porteño de Monserrat, ubicados en una habitación especial. “Están en un mueble antiguo muy lindo, en sus estantes, cada uno en su lugar. Se conservan ahí”, relató.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

La actriz también adelantó que ya definió el destino final para sus mascotas. “Los voy a llevar a una iglesia para que descansen ahí definitivamente, en paz. Van a estar en la iglesia, al lado de San Expedito, pero no enterrados”, aclaró.

El relato provocó un debate en redes sociales sobre el vínculo emocional con las mascotas y las formas de transitar el duelo. La escena, emitida en la noche del sábado, se volvió uno de los momentos más comentados del programa.