La llegada de Matías Alé y Martina Vignolo a Miami marcó el comienzo de una luna de miel poco convencional: la pareja argentina disfrutará de 50 días viajando por Estados Unidos y el Caribe, según contó Alé a Teleshow.

Recién casados, el actor y la profesora de educación física arribaron a la ciudad estadounidense tras salir la noche anterior desde Ezeiza, y compartieron en sus redes sociales su emoción por el viaje y los 30℃ que los recibieron en su primer día.

Según Teleshow, el itinerario de la pareja inicia en Hollywood Beach, donde se hospedan en el departamento de un amigo en el edificio Crystal Tower. Más adelante, Alé detalló que continuarán su recorrido en Orlando, para luego embarcarse en un crucero por el Caribe.

Tras almorzar en Ocean Drive, Matías Alé dialogó con Teleshow: “Llegamos hoy, 28. Nos quedamos hasta el 17 de noviembre acá en Miami. De ahí nos vamos hasta el 2 de diciembre a Disney, donde vamos a estar como como 16 o 17 días. Después volvemos, nos quedamos tres o cuatro días más en Miami en el departamento de otro amigo, nos subimos a un crucero del 6 al 13 de diciembre. Y después del 13 al 17 de nuevo en Miami y volvemos a Argentina”.

El regreso se debe a que el 26 de diciembre, Matías Alé estrena dos obras con el sello de la productora que tiene con su amigo Andrés Canale: “Función Imposible” en el Teatro Olympia junto a Martina Vignolo, Roberto Peña, Fede Giacomantone y un grupo de bailarines, en el horario central de las 23:00. Y a las 00:45, desde el 1 de enero, será el turno que él y Martina se presenten “Asia caliente (el no musical)” junto a Carna, Alfa, Martín Coggi, Ale Vidal, La Tía Cuqui y Soraya.

La boda de Matías Alé y Martina Vignolo se celebró en Mar del Plata con una ceremonia civil sencilla y, posteriormente, una ceremonia religiosa en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, acompañados por familiares, amigos y algunas figuras del espectáculo, como el diseñador Benito Fernández. La fiesta posterior, realizada en el hotel Costa Galana, combinó momentos tradicionales y distendidos: desde el vals bajo guirnaldas hasta un carnaval carioca con gorros de colores y souvenirs de ojotas para los invitados. Entre los momentos destacados, una avioneta sobrevoló la ciudad con el mensaje “Siempre juntos a la par y hoy juntos al altar. Te amo”, dedicado a la novia.

La celebración incluyó shows en vivo, imitaciones humorísticas y música de distintos estilos, desde cumbia noventosa hasta cumbia pop, además de una banda tributo a Pappo que interpretó “Juntos a la par”, tema que se ha convertido en el himno de la pareja. Las imágenes de la noche mostraron a los recién casados bailando y compartiendo risas con sus invitados, en una fiesta que alternó entre lo solemne y lo espontáneo.