Luis Fonsi está en Argentina, en el marco de su gira y este domingo estuvo en La Peña de Morfi. Junto a Jey Mammon, el músico recordó diferentes momentos de su carrera y no se olvidó aquel día que visitó Comodoro Rivadavia y se quemó en pleno concierto. Es que no solo fue el incidente en el escenario sino también lo que sucedió después.

Fonsi contó que se quemó con la pirotecnia de un equipo. Sobre el incidente, contó. “Me pegue al público y me quede en el brazo. Me quemé, cambié la mano del micrófono, me eche agua y seguí como si nada, pero el público se dio cuenta, tuvimos que parar unos segundos”.

Pero no todo terminó allí, ya fue cuando fue atendido por una enfermera, le dijo que alergico a la aspirina. Pero cuando llegó al hotel le empezó a picar el cuerpo por una reacción alérgica. “Ahí tenía dos problemas. El brazo quemado y estaba completamente desfigurado, parecía Shrek. Mis fans me estaban esperando y me daba mucha vergüenza que me ven así”, admitió.

