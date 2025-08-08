Martina Pereyra, conocida por su participación en Gran Hermano 2025 (emitido por Telefe), decidió sorprender nuevamente a sus seguidores con un audaz cambio de look que causó gran impacto y elogios en las redes sociales.

A poco más de cuatro meses de su eliminación del reality, la exparticipante visitó el taller del prestigioso estilista Max Jara para transformar su cabellera y el resultado fue un espectacular rubio brillante que dejó a todos con la boca abierta.

MARTINA Y SU IMPACTANTE TRANSFORMACIÓN TRAS DEJAR GRAN HERMANO

Max Jara explicó que trabajaron un efecto llamado "Ilumina Inverse" para lograr una transición suave en el cabello de Martina, aportando contraste en los largos sin perder naturalidad. En este sentido, eligieron especialmente un rubio oro para resaltar su mirada y acompañar su tono de piel, una opción ideal para quienes buscan un rubio luminoso pero sin un bloque sólido de color uniforme.

El estilista compartió en sus redes sociales imágenes de la transformación, que mostraban un cambio elegante y delicado, logrando una apariencia radiante y sofisticada para Martina.

Tras la publicación del cambio, los comentarios y elogios de los seguidores no se hicieron esperar. Algunas de las frases que se leyeron fueron: “Es hermosa”, “Le quedó precioso”, “Divina maaal”, “Es tan perfecta”, “Qué linda transición”, “Muy delicada”, “Es un ángel”, y “No la reconocí”. Claramente, la tonalidad rubio oro y la técnica utilizada para el degradado le sentaron de maravilla, dándole un aire fresco y glamoroso.

Este cambio de look forma parte de la consolidación de Martina Pereyra en su carrera profesional. Desde su salida de Gran Hermano tras 133 días de competencia, Martina fue rápidamente contratada por la agencia Multitalent, la cual representa a renombradas figuras del mundo de la moda. Su imagen y presencia en redes sociales continúan en ascenso, posicionándola como una modelo con proyección y versatilidad para diferentes estilos.

Además de su carrera artística, su paso por Gran Hermano 2025 dejó huellas emocionales importantes y significativas como su reacción frente al fallecimiento de su abuela mientras aún participaba en la experiencia televisiva, un momento duro que supo manejar con fortaleza y madurez, apoyándose en el respaldo familiar y la comprensión del público.

QUIÉN ES MARTINA PEREYRA

Martina Pereyra tiene 24 años, es oriunda de La Plata y es contadora pública, habiéndose graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

A pesar de su formación en contabilidad, Martina se inclina por el mundo del modelaje y ha mostrado una personalidad enérgica y competitiva en el reality. Durante su presentación en la casa de Gran Hermano, confesó que no sabe cocinar y detesta limpiar, y también reveló que como estrategia en el juego planea manipular principalmente a los hombres. Además, sostuvo que no le gusta que la subestimen y dejó claro que no es ninguna tonta.

Más allá de su faceta televisiva, Martina tiene un fuerte vínculo con sus raíces, siendo hincha fanática del club Estudiantes. Tras su paso por Gran Hermano, su popularidad y carrera como modelo han ido en ascenso, logrando consolidarse como una figura relevante en el ámbito mediático y de la moda.