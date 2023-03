La impactante fortuna que le ofrecieron a "La Tora" de Gran Hermano por una noche de sexo: "Me querían pagar..."

Lucila Villar fue una de las participantes que se quedó en la puerta de las etapas finales de Gran Hermano, certamen que ya se encuentra en los últimos días de emisión.

“La Tora” habló en "El Show de Ulises Jaitt" y expresó que le llegan muchas propuestas en sus redes sociales donde le ofrecieron hasta plata por estar juntos, pero ella solo está interesada en una persona.

Ulises comenzó preguntándole de manera directa y sin vueltas: "¿Te ofrecieron plata por sexo?". Ante esto la ex participante de Gran Hermano confesó: “Sí, pero no le di bola, lo dejé pasar. Eran 10 mil dólares”.

"La realidad es que si me escriben así de la nada para empezar a hablar no respondo. Si alguien me pone un comentario buena onda, de buena manera, ese sí lo respondo, pero cuando empieza el tiroteo me hago la boluda”, aseguró La Tora al respecto.

Además dejó muy en claro que está esperando el momento en el que se termine el reality para Nacho así se puede reencontrar y tener su momento fuera de la casa y las cámaras que los están filmando las 24 horas del día. Luego compartió con Ulises que hace cinco meses no mantiene relaciones sexuales.