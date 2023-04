La impactante confesión de Flor Vigna tras separarse de Nico Occhiato: "Soy demisexual"

Flor Vigna brindó detalles de su nuevo aspecto y sorprendió con una impactante confesión que, hasta entonces, era completamente desconocido. Si bien la conductora suele mostrarse muy feliz con su actual pareja, Luciano Castro, recientemente remarcó que pensaba que no podría estar con otra persona, tras su separación de Nico Occhiato.

“Había pasado mucho tiempo y la realidad, y lo estoy relatando acá, que es un montón, yo no estuve con alguien en el medio. Yo sentía que no me iba a calentar con nadie, que no me iba a pasar, y el otro día aprendí que se dice demisexual”, hablando con total sinceridad sobre cómo sobrellevó la separación de su compañero en Combate.

Flor luego amplió sobre la demisexualidad, comentando sobre cómo se autopercibe y qué le sucede a la hora de conectar íntimamente con alguien.

“Cuando vos no podés, que yo me considero así, yo no puedo tener algo sexual con una persona sin que me suceda algo vincular, sin que haya una química linda. Sino, no puedo”, expresó en diálogo con Infobae.

¿Qué significa ser demisexual?

Se refiere a una persona que no siente atracción sexual hacia otra persona a menos que sienta una fuerte conexión emocional con ella.

La noción de “amor a primera vista” o la química como un golpe instantáneo de dopamina, no existe para quienes se consideran demisexuales. Donde algunas personas pueden sentirse atraídas por la apariencia y el comportamiento de alguien al conocerlas, es muy probable que los demisexuales no queden impresionados.