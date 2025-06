El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que durante meses mantuvo en vilo a la prensa y a sus seguidores, llegó a un desenlace judicial definitivo. La disputa por la cuota alimentaria de sus hijas fue resuelta en los tribunales, dejando en claro la responsabilidad económica que debe asumir el futbolista para garantizar el bienestar de las menores.

En un fallo contundente, la justicia estableció una cifra millonaria que Icardi deberá abonar mensualmente, acorde al nivel de vida que solían mantener las niñas. Además, el fallo contempla el pago de honorarios legales y un porcentaje sobre los ingresos que el deportista percibe actualmente.

De esta manera, la situación refleja la importancia de proteger los derechos de los hijos en situaciones de separación o conflicto entre padres con alto poder adquisitivo. Uno de los conflictos entre Mauro Icardi y Wanda Nara llegó a su fin luego de que se definiera el monto que el futbolista deberá pagarle a la empresaria por la cuota alimentaria de sus hijas.

La China Suárez se mudará a Turquía con Icardi: cómo será la nueva vida familiar y qué pasará con sus hijos

Según trascendió, el jugador deberá depositar un mínimo de US$30.000 mensuales con el fin de mantener el estilo de vida de las dos menores. La noticia fue revelada por Cora Debarbieri en A la tarde (América TV).

“Había iniciado este juicio Ana Rosenfeld y finalmente se ganó. Es un juicio de alimentos para que Mauro Icardi se ponga al día con la cuota con respecto a sus hijas”, señaló.

La periodista remarcó que la letrada de Wanda también se vio beneficiada con la resolución: “Y Mauro se tiene que hacer cargo de los honorarios a Ana Rosenfeld en los próximos 5 días hábiles”. Según especificaron, sería un monto que aproxima los 13 millones de pesos.

Se reveló el millonario sueldo que cobrará Sol Pérez y genera polémica en Telefe en medio de la venta del canal

“Y se pidió un 5% de los ingresos del contrato que tiene actualmente Mauro Icardi que es de 10 millones de euros anuales de básico. Y se le suman premios por partido ganado y derechos de imagen”, concluyó.

QUÉ ES LA CUOTA ALIMENTARIA

Se trata de una obligación legal que tienen los padres (o responsables) de proporcionar recursos económicos para cubrir las necesidades básicas de sus hijos menores o dependientes. Este dinero está destinado a garantizar su alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta y otros gastos indispensables para su bienestar y desarrollo.

Rocío Marengo será mamá por primera vez junto a Eduardo Fort: "10 años esperando"

LA SEPARACIÓN DE WANDA E ICARDI

En 2024, Wanda publicó un mensaje a través de sus redes sociales, confirmando su separación del futbolista. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto por que es parte de lo malo, de quién soy”, arrancó el descargo la próxima conductora de Bake Off Argentina, quien lleva unas semanas instalada en el país.

“Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, remarcó y de esta manera anunció que se separó de la estrella del Galatasaray tras haber intentado en reiteradas oportunidades salvar la pareja.

¡Gran Hermano 2025 llega a su fin!: Quiénes son los finalistas y cuáles son los dos grandes candidatos a ganar

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR